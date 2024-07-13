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Дождь, град и сильную жару прогнозируют в Казахстане на 14 июля

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 17:42 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 14 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны, за исключением восточных регионов, ожидается дождь.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, на северо-западе, юго-востоке, юге, в центре – сильные дожди, ожидаются грозы, град, шквал. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Жетысуской и Абайской областях сохранится сильная жара.

На северо-западе Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской области сохранится, в Атырауской, на юго-западе Актюбинской, на юге Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы писали, что дожди и грозы не прекратятся в Алматы в ближайшие семь дней.

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