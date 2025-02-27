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Общество

50 миллионов тенге задолжал своему ребенку житель Актау

Развод, отношения, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 07:34 Фото: freepik
Судебные исполнители обязали жителя Актау заплатить 50 млн тенге, которые он с 2010 года не выплачивал на содержание своего сына, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в пресс-службе суда Мангистауской области сообщили, что в 2010 году суд обязал жителя Актау выплачивать алименты в размере 1/4 от всех видов дохода в пользу матери их сына до его совершеннолетия. Но до сих пор мужчина не выплатил ни тыина.

В 2023 году частный судебный исполнитель (ЧСИ) определил сумму задолженности в 50 млн тенге. В ответ на это мужчина обжаловал постановление в суде.

Судоисполнители установили, что должник, будучи индивидуальным предпринимателем с 2003 года (применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации), скрывал свои доходы и не выплачивал алименты.

По данным налоговых деклараций, с 2010 по 2016 год и с 2020 по 2022 год его доход составил более 200 млн тенге.

Ранее в Казахстане прокуроры взыскали 4,6 млрд тенге алиментов в пользу детей.

Аксинья Титова
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