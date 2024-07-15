Полиция Алматинской области обратилась к водителям
Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года в Жамбылском районе Алматинской области совершено более четырех тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Такая статистика вынуждает правоохранителей на постоянной основе обращаться к водителям с напоминанием, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы регионального ведомства, с начала года на территории района зафиксировано 86 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
"Основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. За полгода полицейскими пресечено 4210 нарушений правил дорожного движения".Пресс-служба ДП Алматинской области
Правоохранители решили повторно выступить с заявлением:
"В очередной раз обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вас и ваших близких".
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