Полиция Алматинской области обратилась к водителям

Фото: Zakon.kz

С начала 2024 года в Жамбылском районе Алматинской области совершено более четырех тысяч нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Такая статистика вынуждает правоохранителей на постоянной основе обращаться к водителям с напоминанием, сообщает Zakon.kz.

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