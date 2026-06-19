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События

Водителям массово списали штрафы и вернули деньги в одном из городов Казахстана: что произошло

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
В области Абай водители получили штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые не совершали, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 19 июня 2026 года рассказали, что причина была в нарушениях в работе автоматических камер фиксации нарушений ПДД.

В городе Аягозе на одной из улиц при разрешенной скорости движения 60 км/ч в настройках комплекса ошибочно было установлено пороговое значение 40 км/ч.

"В результате 172 лица были незаконно привлечены к административной ответственности. По акту прокурорского надзора все незаконно вынесенные предписания отменены, организован возврат уплаченных штрафов", – сообщили в прокуратуре.

На сегодня водителям уже возвращено более 800 тыс. тенге, работа по возврату денег продолжается.

"Прокуратура области Абай разъясняет, что в случае выявления фактов незаконного привлечения к административной ответственности граждане вправе обратиться в уполномоченные государственные органы либо органы прокуратуры для принятия мер по восстановлению нарушенных прав", – добавили в надзорном органе.

18 июня в Министерстве внутренних дел разъяснили казахстанцам, кому могут списать штрафы в рамках амнистии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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