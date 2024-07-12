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Поступок полицейского вызвал неоднозначную реакцию казахстанцев

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 18:53 Фото: Zakon.kz
Житель Алматы выступил с благодарностью к полицейским. Он рассказал свою историю на одной из страниц в Instagram. Однако комментаторы разделились во мнениях касательно произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, он отвозил жену в родильный дом, но застрял в пробке. В какой-то момент мужчина увидел сотрудников дорожной полиции и обратился к ним за помощью.

"Они включили мигалки и мы поехали за ними. Благодаря грамотным действиям и их ответственности, оказанной своевременной помощи мы доехали вовремя. И на свет появился наш малыш, назвали его Мухамедали", – говорится в публикации.

В заключении автор выразил благодарность полицейским.

Однако не все комментаторы разделили оптимизм молодого отца.

"Это обычная их обязанность и работа, почему люди так удивляются и восхищаются элементарному выполнению полицейскими их обязанностей?!" – написал один из них.

Другие же поддержали автора:

  • Как здорово.
  • Побольше бы таких людей в нашей полиции! Большое человеческое спасибо!
  • Каждый день бы такие замечательные новости.
  • Все мы люди и должны ими оставаться, несмотря на должности и регалии!

Ранее в Сети завирусилось видео с полицейским. Тогда в Семее на стадионе "Спартак" один из болельщиков запечатлел на видео трогательный момент, как полицейский во время ливня укрыл мужчину в инвалидном кресле от дождя навесом, который придерживал рукой.

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