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О скандальном выселении экс-жены и детей Маратом Айтеновым высказалась омбудсмен

Дело брата экс-акима Шымкента, выселение, экс-жена, дети, Закиева, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:11 Фото: pixabay
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила о том, какие меры были приняты из-за жестокого выселения братом экс-акима Шымкента Маратом Айтеновым бывшей жены Даны Атешовой с детьми из дома, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, что 12 июля обратилась в прокуратуру.

"По факту насильственных действий, с учетом совокупности деяний, было открыто административное производство и возбуждено уголовное дело. По административному делу суд вынес решение, а по уголовному делу, возбужденному в соответствии с новым законом (ранее эти деяния рассматривались в рамках Административного кодекса), материалы, насколько мне известно, в ближайшие дни должны передать в суд", – написала Динара Закиева 15 июля в Instagram.

Она отметила, что произошедшее связано с нарушением законодательства об исполнительном производстве. Закон предусматривает участие только сторон исполнительного производства и представителей госорганов, которыми Марат Айтенов и другие присутствовавшие лица не являлись. По данному факту идет проверка. Также отдельно проводится служебное расследование, связанное с действиями представителей уполномоченных органов.

"Самое страшное во всем произошедшем – это боль и психологическая травма, которую пережили дети. В эти дни с коллегами, региональным уполномоченным и акиматом города проработали организацию психологической помощи детям, необходимой юридической консультации маме по вопросам детей. Ранее, в середине июня, я писала Дане с просьбой выслать информацию, так как видела в социальных сетях размещенное видео. В результате направила в уполномоченный орган обращение, сфокусировав его, с учетом компетенции, на часть, касающуюся детей. Вместе с тем предмет судебных тяжб носил больше имущественный характер, и на решение суда, как известно, влиять никто не может, а для обжалования существует определенный порядок", – сообщила Закиева.

Она отметила, что бракоразводный процесс зачастую сопровождается разными ситуациями в семьях, но ничто не может объяснить или оправдать такие страдания детей, а насилие просто недопустимо.

Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. Она сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение, уточнила она, происходило с применением насилия.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование. В понедельник, 15 июля, стало известно, что Айтенова арестовали на пять суток.

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