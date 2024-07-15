Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Брат экс-акима Шымкента написал заявление на бывшую жену

Полиция, заявление, уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу Дану Атешову, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2024 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"В ДП Астаны поступило заявление гр. А в отношении бывшей супруги, которая нанесла ему телесные повреждения. Для проверки указанных фактов возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена экспертиза, необходимая для установления наличия и степени повреждений, а также будут проведены следственные действия для установления всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Департамент полиции напомнил о недопустимости насилия в любых его проявлениях и намерении принимать жесткие меры в соответствии с законом в отношении нарушителей.

Отметим, что в настоящее время Марат Айтенов находится под арестом – его наказали за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. 

Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. Она сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение, уточнила она, происходило с применением насилия.

Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование. 

Между тем в соцсетях распространяют видео, на котором, предположительно, Дана Атешова ударила чем-то по голове Марата Айтенова, после чего у него потекла кровь. 

Читайте также

Грозы и сильные дожди обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Грозы и сильные дожди обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента
Несколько улиц перекроют в Алматы
Несколько улиц перекроют в Алматы
Полиция
Ряд полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: