Брат экс-акима Шымкента написал заявление на бывшую жену

Марат Айтенов написал заявление на экс-супругу Дану Атешову, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2024 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"В ДП Астаны поступило заявление гр. А в отношении бывшей супруги, которая нанесла ему телесные повреждения. Для проверки указанных фактов возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена экспертиза, необходимая для установления наличия и степени повреждений, а также будут проведены следственные действия для установления всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Департамент полиции напомнил о недопустимости насилия в любых его проявлениях и намерении принимать жесткие меры в соответствии с законом в отношении нарушителей.

Отметим, что в настоящее время Марат Айтенов находится под арестом – его наказали за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. Она сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение, уточнила она, происходило с применением насилия.



Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.

Между тем в соцсетях распространяют видео, на котором, предположительно, Дана Атешова ударила чем-то по голове Марата Айтенова, после чего у него потекла кровь.