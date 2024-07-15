Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 12 тыс. казахстанцев лишились прав за пьяное вождение

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:51 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев 15 июля на брифинге озвучил статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД) за шесть месяцев 2024 года. По его данным, из-за пьяного вождения произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что в Казахстане функционирует 1,3 млн камер видеонаблюдения. Так, автоматическими системами фиксации зарегистрировано 3,9 млн нарушений ПДД за полгода.

"МВД разработано программное обеспечение "Қорғау". Оно позволяет полиции точечно выявлять злостных нарушителей и оперативно проводить превентивную работу с ними. Такая программа используется во всех 20 регионах. Так, с начала текущего года с помощью программы "Қорғау" проверено свыше 339 тыс. транспортных средств, выявлено более 20 тыс. административных правонарушений. Водворено на штрафстоянку порядка 9 тыс. автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами", – дополнил спикер.

По его словам, полицией также приняты меры по укреплению автотранспортной дисциплины.

"За шесть месяцев задержаны и лишены прав свыше 12 тыс. пьяных водителей. Именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибли 26 человек. В этой связи хотел бы обратиться к казахстанским водителям. Не садитесь за руль в алкогольном опьянении. Помните, дорога ошибок не прощает!" – резюмировал официальный представитель ведомства.

Ранее МВД Казахстана обратилось к водителям, требующим у полицейских документы.

Читайте также

Грозы и сильные дожди обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Грозы и сильные дожди обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента
Несколько улиц перекроют в Алматы
Несколько улиц перекроют в Алматы
Полиция
Ряд полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане
Екатерина Елисеева
МВД РК ДТП 2024 год Водительские права Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: