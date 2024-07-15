Более 12 тыс. казахстанцев лишились прав за пьяное вождение

Фото: Zakon.kz

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев 15 июля на брифинге озвучил статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД) за шесть месяцев 2024 года. По его данным, из-за пьяного вождения произошло 178 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что в Казахстане функционирует 1,3 млн камер видеонаблюдения. Так, автоматическими системами фиксации зарегистрировано 3,9 млн нарушений ПДД за полгода. "МВД разработано программное обеспечение "Қорғау". Оно позволяет полиции точечно выявлять злостных нарушителей и оперативно проводить превентивную работу с ними. Такая программа используется во всех 20 регионах. Так, с начала текущего года с помощью программы "Қорғау" проверено свыше 339 тыс. транспортных средств, выявлено более 20 тыс. административных правонарушений. Водворено на штрафстоянку порядка 9 тыс. автомашин, выявлено 173 автомобиля с подложными номерами", – дополнил спикер. По его словам, полицией также приняты меры по укреплению автотранспортной дисциплины. "За шесть месяцев задержаны и лишены прав свыше 12 тыс. пьяных водителей. Именно из-за пьяного вождения с начала года произошло 178 ДТП, где погибли 26 человек. В этой связи хотел бы обратиться к казахстанским водителям. Не садитесь за руль в алкогольном опьянении. Помните, дорога ошибок не прощает!" – резюмировал официальный представитель ведомства. Ранее МВД Казахстана обратилось к водителям, требующим у полицейских документы. Читайте также Грозы и сильные дожди обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента Несколько улиц перекроют в Алматы Ряд полицейских понизят в должности после аттестации в Казахстане

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