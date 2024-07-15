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Грозы и сильные дожди обещают жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Грозы и сильные дожди обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:48 Фото: unsplash
Непогода нынче в моде. Прогноз погоды от РГП "Казгидромет" на 16, 17 и 18 июля 2024 года особо не порадует жителей Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В трех крупнейших городах Казахстана, по данным специалистов, ожидаются дожди с грозами.

Астана

  • 16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 тепла.
  • 17 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-19, днем 25-27 тепла.
  • 18 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 24-26 тепла.

Алматы

  • 16 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.
  • 17-18 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем град. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.

Шымкент

  • 16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Прогнозируется сильный ветер. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.
  • 18 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.

Впрочем, дожди прогнозируют по всей стране. Ознакомиться с прогнозом по Казахстану можно по ссылке.

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