Сильный ветер с пыльной бурей и дожди накроют Казахстан 16 июля

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 16 июля 2024 года.

Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре, в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что днем в Атырауской области сохранится сильная жара, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.

"В Атырауской, на севере, востоке, юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность, на востоке Павлодарской, в центре Абайской, на западе Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность", – уточнили в РГП "Казгидромет".

Вместе с тем, по данным синоптиков, в Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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