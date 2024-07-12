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Прогноз погоды на 13 июля: сильная жара и дожди с градом ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 13 июля: сильная жара и дожди с градом ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 18:00 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какие сюрпризы преподнесет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 13 июля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков сохранится лишь на востоке страны.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, выпадением града и шквалистым ветром, на западе, северо-западе, юге, в центре и горах юго-востока страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке республики – туман", – говорится в прогнозе.

Как уточнили синоптики, днем в Алматинской и Жетысуской сохранится сильная жара, на юге Карагандинской и Абайской областей ожидается сильная жара.

Также из прогноза следует, что на северо-западе Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Туркестанской, Мангистауской, на западе Жамбылской, на западе, юге, в центре Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 13, 14 и 15 июля 2024 года. Также они предоставили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту.

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