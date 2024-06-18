Бектенов поручил не допустить необоснованного повышения тарифов сотовых операторов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 18 июня поручил не допустить ценового сговора и повышения тарифов сотовых операторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает вопрос периодического увеличения стоимости тарифов операторов. А после напомнил, что в целях развития конкуренции было отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

"Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит – у всех операторов расценки примерно одинаковые", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр добавил, что в рамках Налогового кодекса также предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. Сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.

"Поэтому Министерству цифрового развития совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов", – отметил Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что казахстанцы регулярно жалуются на качество интернета и связи.

В свою очередь новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как улучшит качество связи в Казахстане.