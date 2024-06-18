Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бектенов поручил не допустить необоснованного повышения тарифов сотовых операторов

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 18 июня поручил не допустить ценового сговора и повышения тарифов сотовых операторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает вопрос периодического увеличения стоимости тарифов операторов. А после напомнил, что в целях развития конкуренции было отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

"Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит – у всех операторов расценки примерно одинаковые", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр добавил, что в рамках Налогового кодекса также предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. Сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.

"Поэтому Министерству цифрового развития совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов", – отметил Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что казахстанцы регулярно жалуются на качество интернета и связи.

В свою очередь новый министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как улучшит качество связи в Казахстане.

Читайте также

BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
Какие зарплаты платили казахстанским спасателям во время борьбы с паводками
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Тамила Языкова
МЦРИАП Олжас Бектенов Правительство РК Казахстан 2024 год Сотовые операторы Интернет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: