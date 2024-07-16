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Глава МНЭ о референдуме по строительству АЭС в Казахстане: Бюджета еще нет

выбор, АЭС, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 10:56 Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах правительства 16 июля 2024 года прокомментировал вопрос о том, сколько средств закладывается из бюджета на проведение референдума по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой бюджет закладывает кабмин на проведение референдума по строительству АЭС. Ранее президент сообщил, что избирательная кампания пройдет осенью.

"Мы ничего не закладывали, бюджета нет. Как будет решение о сроке (Проведения референдума. – Прим. ред.)", – заявил в ответ глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Он добавил, что АЭС – это коммерческий проект. Но у него нет ответа на вопрос о том, из какого источника – резерва правительства или чрезвычайного резерва – будет идти финансирование.

"Мы пока не знаем. Мы определяемся. Мы найдем решение", – резюмировал министр.

31 мая 2024 года в Алматы на встрече с учеными глава государства предложил им высказаться по поводу строительства АЭС.

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