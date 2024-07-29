Проезд по проспекту Алтынсарина ограничат в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.
В сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети" сказано, с 13:00 29 июля до 08:00 30 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении.
Также отмечено, что движение будет открыто в северном направлении.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Специалисты принесли извинения и попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля 2024 года в Алматы будут перекрывать тоннель и съезды транспортной развязки в нижней части города. Подробнее можно прочитать тут.
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