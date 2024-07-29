Проезд по проспекту Алтынсарина ограничат в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети" сказано, с 13:00 29 июля до 08:00 30 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении.

Также отмечено, что движение будет открыто в северном направлении.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Специалисты принесли извинения и попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля 2024 года в Алматы будут перекрывать тоннель и съезды транспортной развязки в нижней части города. Подробнее можно прочитать тут.