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Проезд по проспекту Алтынсарина ограничат в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:15 Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети" сказано, с 13:00 29 июля до 08:00 30 июля движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении.

Также отмечено, что движение будет открыто в северном направлении.

Проезд по проспекту Алтынсарина ограничат в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:15

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Специалисты принесли извинения и попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля 2024 года в Алматы будут перекрывать тоннель и съезды транспортной развязки в нижней части города. Подробнее можно прочитать тут.

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