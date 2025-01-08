#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Политика

Сколько людей будет задействовано в строительстве АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:54 Фото: pixabay
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько рабочих мест создаст проект строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев на заседании правительства 8 января 2025 года отметил, что по проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году – около 10 тыс. человек.

"На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он отметил, что в поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала. Это дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и другие профессии.

"Тесное сотрудничество с электротехническими колледжами осуществляют подведомственные организации – Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям", – сообщил министр энергетики.

Ранее глава Минэнерго сообщал, что в среднем строительство АЭС занимает 10 лет. За это время будет подготовлена специальная программа по подготовке кадров.

Все подробности об этапах строительства АЭС можно узнать здесь.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев объяснил Дархану Сатыбалды, чем он будет заниматься в новой должности
Политика
12:05, Сегодня
Токаев объяснил Дархану Сатыбалды, чем он будет заниматься в новой должности
Олжас Бектенов поручил жестко мониторить соблюдение безопасности труда на предприятиях
Политика
11:16, Сегодня
Олжас Бектенов поручил жестко мониторить соблюдение безопасности труда на предприятиях
Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе
Политика
06:51, 06 января 2025
Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: