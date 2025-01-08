Сколько людей будет задействовано в строительстве АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько рабочих мест создаст проект строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев на заседании правительства 8 января 2025 года отметил, что по проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году – около 10 тыс. человек.

"На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Он отметил, что в поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала. Это дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и другие профессии.

"Тесное сотрудничество с электротехническими колледжами осуществляют подведомственные организации – Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям", – сообщил министр энергетики.

Ранее глава Минэнерго сообщал, что в среднем строительство АЭС занимает 10 лет. За это время будет подготовлена специальная программа по подготовке кадров.

Все подробности об этапах строительства АЭС можно узнать здесь.