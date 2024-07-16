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Около 70 домов осталось рассмотреть комиссии по оценке ущерба в Кызылжарском районе СКО

В Кызылжарском районе СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30 Фото: акимат СКО
В селе Бесколь Кызылжарского района завершает работу комиссия по оценке ущерба имущества. Осталось рассмотреть 68 повторных дел, которые прошли дополнительную оценку.

Наиболее частые вопросы у пострадавших жителей возникают по аварийности жилья в селах Бесколь и Тепличном. На повторную оценку дома, чтобы вынести решение, члены комиссии выезжают совместно с техническими специалистами.

Всего в Кызылжарском районе было подтоплено 18 населенных пунктов.

В Кызылжарском районе СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30

Фото: акимат СКО

"У нас все населенные пункты были охвачены и завершены, кроме сел Бесколь, Тепличного, Прибрежного и небольшой части Большой Малышки. В целом, работа близится к финишу. Планируем в течение этой недели полностью закончить работу". Председатель комиссии Куандык Шакубаев

В селе Бесколь остались восемь домов, в Большой Малышке – 15, а в Тепличном и Прибрежном – 45.

Напомним, в Кызылжарском районе было затоплено 1546 домов, 320 из них признаны аварийными, отремонтируют 1099 жилых строений.

В Кызылжарском районе СКО, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:30

Фото: акимат СКО

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