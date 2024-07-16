Около 70 домов осталось рассмотреть комиссии по оценке ущерба в Кызылжарском районе СКО
Фото: акимат СКО
В селе Бесколь Кызылжарского района завершает работу комиссия по оценке ущерба имущества. Осталось рассмотреть 68 повторных дел, которые прошли дополнительную оценку.
Наиболее частые вопросы у пострадавших жителей возникают по аварийности жилья в селах Бесколь и Тепличном. На повторную оценку дома, чтобы вынести решение, члены комиссии выезжают совместно с техническими специалистами.
Всего в Кызылжарском районе было подтоплено 18 населенных пунктов.
Фото: акимат СКО
"У нас все населенные пункты были охвачены и завершены, кроме сел Бесколь, Тепличного, Прибрежного и небольшой части Большой Малышки. В целом, работа близится к финишу. Планируем в течение этой недели полностью закончить работу". Председатель комиссии Куандык Шакубаев
В селе Бесколь остались восемь домов, в Большой Малышке – 15, а в Тепличном и Прибрежном – 45.
Напомним, в Кызылжарском районе было затоплено 1546 домов, 320 из них признаны аварийными, отремонтируют 1099 жилых строений.
Фото: акимат СКО
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