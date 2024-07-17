Пройдут дожди с грозами и градом: синоптики дали прогноз по Казахстану на три дня

Фото: pexels

Непогода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток – с 18 по 20 июля 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

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