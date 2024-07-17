Пройдут дожди с грозами и градом: синоптики дали прогноз по Казахстану на три дня
Фото: pexels
Непогода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток – с 18 по 20 июля 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.
Согласно прогнозу, в температурном фоне резких изменений не ожидается.
"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля на северо-западе ожидаются сильные дожди".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что в Астане и 17 областях Казахстана на 17 июля 2024 года объявлено штормовое предупреждение.
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