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Пройдут дожди с грозами и градом: синоптики дали прогноз по Казахстану на три дня

Пройдут дожди с грозами и градом: синоптики дали прогноз по Казахстану на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 13:14 Фото: pexels
Непогода сохранится на большей части Казахстана в ближайшие трое суток – с 18 по 20 июля 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в температурном фоне резких изменений не ожидается.

"Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля на северо-западе ожидаются сильные дожди".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Астане и 17 областях Казахстана на 17 июля 2024 года объявлено штормовое предупреждение.

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