В Астане сильный ливень снова затопил улицы

В Казнете 17 июля пользователи публикуют видео, на котором в очередной раз сильный дождь затопил улицы в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Сети, затопило улицы Туран, Улы Дала, а также участки в районе Жагалау.

На кадрах видно, как автомобили буквально "плывут" по воде, а астачане, закатав штаны по колено, переходят дорогу.

10 дней назад ливень также затопил улицы в Астане. Тогда в акимате отметили, что в столице ведутся работы по строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений. В этом году планируют завершить три проекта по ливневой канализации.