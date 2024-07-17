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В Астане сильный ливень снова затопил улицы

В Астане сильный ливень снова затопил улицы , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 21:19 Фото: pixabay
В Казнете 17 июля пользователи публикуют видео, на котором в очередной раз сильный дождь затопил улицы в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Сети, затопило улицы Туран, Улы Дала, а также участки в районе Жагалау.

На кадрах видно, как автомобили буквально "плывут" по воде, а астачане, закатав штаны по колено, переходят дорогу. 

10 дней назад ливень также затопил улицы в Астане. Тогда в акимате отметили, что в столице ведутся работы по строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений. В этом году планируют завершить три проекта по ливневой канализации. 

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