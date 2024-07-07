Очередной ливень затопил улицы в Астане

В Казнете 7 июля пользователи публикуют видео, на котором в очередной раз сильный дождь затопил улицы в Астане, сообщает Zakon.kz.

На одном видео видно, как вода проникла в общественный транспорт, который ехал по проспекту Туран.

На другом – как затоплен заезд к аэропорту Астаны.





Данную ситуацию Zakon.kz прокомментировали в столичном акимате.

"В связи с обильными осадками, в том числе залповыми дождями, по ряду улиц имеется скопление воды. Коммунальные службы задействованы по городу для откачки воды, все они находятся на местах. Организацией Elorda eco system на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб и др. Также ведутся работы по строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений", – рассказали в акимате.

В столичной администрации также отметили, что в этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить три.

Ранее сообщалось о потопе в аэропорту Астаны. Также из-за дождя часть правого берега осталась без воды.