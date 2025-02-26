В Павлодарской области огромная партия местной моркови может оказаться на свалке

Около 50 тыс. тонн местной моркови могут утилизировать в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Хранить морковь на складах можно лишь до мая, если спрос не появится, то урожай уничтожат, передает "Седьмой канал".

Павлодарские фермеры остались без сбыта моркови в этом году. По традиции местные овощи закупали южные регионы страны, но в этот раз ситуация резко изменилась. По словам председателя СПК "Черноярский" Николая Надырова, перекупщики нашли удобные для себя каналы поставки овощей в обход сложившихся торговых отношений с Павлодаром. Сейчас местные фермеры не могут найти альтернативное решение, чтобы вернуть покупателей. Управление сельского хозяйства области также пытается помочь овощеводам и ищет потенциальных клиентов по всей стране.

По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году валовой сбор моркови в регионе составил 175 тыс. тонн, из которых уже реализовано более 100 тыс. тонн. Сроки сбыта у фермеров ограничены, потому что морковь можно хранить на складах лишь до мая и только в специальных холодильниках. Между тем овощеводы уже готовятся подсчитывать убытки.

А у фермеров Восточного Казахстана другая проблема. Они опасаются за свой скот из-за появления волков в регионе.