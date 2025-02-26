В Павлодарской области огромная партия местной моркови может оказаться на свалке
Хранить морковь на складах можно лишь до мая, если спрос не появится, то урожай уничтожат, передает "Седьмой канал".
Павлодарские фермеры остались без сбыта моркови в этом году. По традиции местные овощи закупали южные регионы страны, но в этот раз ситуация резко изменилась. По словам председателя СПК "Черноярский" Николая Надырова, перекупщики нашли удобные для себя каналы поставки овощей в обход сложившихся торговых отношений с Павлодаром. Сейчас местные фермеры не могут найти альтернативное решение, чтобы вернуть покупателей. Управление сельского хозяйства области также пытается помочь овощеводам и ищет потенциальных клиентов по всей стране.
По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году валовой сбор моркови в регионе составил 175 тыс. тонн, из которых уже реализовано более 100 тыс. тонн. Сроки сбыта у фермеров ограничены, потому что морковь можно хранить на складах лишь до мая и только в специальных холодильниках. Между тем овощеводы уже готовятся подсчитывать убытки.
А у фермеров Восточного Казахстана другая проблема. Они опасаются за свой скот из-за появления волков в регионе.