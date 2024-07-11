Видео с девушками в черных хиджабах обсуждают в Казнете

В популярной соцсети TikTok обсуждают видео с девушками в черных хиджабах, которые с флагом Казахстана сняли тренд под музыку "Служу Республике Казахстан!", сообщает Zakon.kz.

Опубликованный накануне, 10 июля 2024 года, ролик набирает популярность в TikTok.

Видео просмотрели уже более 62 тыс. раз, а количество комментариев растет с каждым разом. В целом, реакция пользователей Казнета получилась неоднозначной:

"Не пугайте".

"Зачем никаб?"

"Что происходит?"

"Молодцы, девочки".

"Ниндзя нашего времени".

"Это неправильно, девочки".

"Что вы хотите этим сказать?"

"Для вас же фотографироваться – харам".

"Я подумал, они собираются на бой выйти".

"Поистине, покрытые девушки, вы – прекрасны".

Все бы ничего, но комментаторов смутила запись, которую оставила автор публикации.

"Достаточно, мой народ... на рассвете мы отправимся в Афганистан!" – написала она.

Отметим, что автор ролика сначала отключила функцию комментирования публикации, а затем и вовсе удалила видео.

Материал по теме В Таджикистане запретили носить хиджаб

Напомним, в середине 2023 года тема ношения хиджаба в школах Казахстана стала одной из актуальных. 22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме. А 11 октября председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что школьницы в хиджабах могут учиться в медресе.