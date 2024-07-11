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Видео с девушками в черных хиджабах обсуждают в Казнете

Видео с девушками в черных хиджабах обсуждают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:23 Фото: TikTok/liqwiqsk
В популярной соцсети TikTok обсуждают видео с девушками в черных хиджабах, которые с флагом Казахстана сняли тренд под музыку "Служу Республике Казахстан!", сообщает Zakon.kz.

Опубликованный накануне, 10 июля 2024 года, ролик набирает популярность в TikTok.

@liqwiqsk #eblruso #broject ♬ оригинальный звук - ayau💓

Видео просмотрели уже более 62 тыс. раз, а количество комментариев растет с каждым разом. В целом, реакция пользователей Казнета получилась неоднозначной:

  • "Не пугайте".
  • "Зачем никаб?"
  • "Что происходит?"
  • "Молодцы, девочки".
  • "Ниндзя нашего времени".
  • "Это неправильно, девочки".
  • "Что вы хотите этим сказать?"
  • "Для вас же фотографироваться – харам".
  • "Я подумал, они собираются на бой выйти".
  • "Поистине, покрытые девушки, вы – прекрасны".

Все бы ничего, но комментаторов смутила запись, которую оставила автор публикации.

"Достаточно, мой народ... на рассвете мы отправимся в Афганистан!" – написала она.

Отметим, что автор ролика сначала отключила функцию комментирования публикации, а затем и вовсе удалила видео.

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Напомним, в середине 2023 года тема ношения хиджаба в школах Казахстана стала одной из актуальных. 22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме. А 11 октября председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что школьницы в хиджабах могут учиться в медресе.

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