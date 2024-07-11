Видео с девушками в черных хиджабах обсуждают в Казнете
Опубликованный накануне, 10 июля 2024 года, ролик набирает популярность в TikTok.
@liqwiqsk #eblruso #broject ♬ оригинальный звук - ayau💓
Видео просмотрели уже более 62 тыс. раз, а количество комментариев растет с каждым разом. В целом, реакция пользователей Казнета получилась неоднозначной:
- "Не пугайте".
- "Зачем никаб?"
- "Что происходит?"
- "Молодцы, девочки".
- "Ниндзя нашего времени".
- "Это неправильно, девочки".
- "Что вы хотите этим сказать?"
- "Для вас же фотографироваться – харам".
- "Я подумал, они собираются на бой выйти".
- "Поистине, покрытые девушки, вы – прекрасны".
Все бы ничего, но комментаторов смутила запись, которую оставила автор публикации.
"Достаточно, мой народ... на рассвете мы отправимся в Афганистан!" – написала она.
Отметим, что автор ролика сначала отключила функцию комментирования публикации, а затем и вовсе удалила видео.
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Напомним, в середине 2023 года тема ношения хиджаба в школах Казахстана стала одной из актуальных. 22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме. А 11 октября председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что школьницы в хиджабах могут учиться в медресе.