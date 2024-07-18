Павлодарские фермеры опасаются разорения

Жители села Коктас, что в 30 километрах от Павлодара, говорят, что их скотина останется на зиму без корма, так как единственный мост через речку Белая ушел под воду. Люди просят спасти их от разорения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, это понтонный мост, а точнее – все, что от него осталось. Переправа пошла ко дну. Долгие годы люди ездили по ней на тот берег, чтобы собрать траву для скотины. Но теперь они боятся, что животные погибнут от голода. Самое главное – у людей нет альтернативы. Ведь это единственное место в округе, где можно беспрепятственно косить траву. Все пастбища поблизости принадлежат частным лицам.

Местные жители вспоминают: первый мост тут появился еще в 60-х. С тех пор все конструкции были временными. Вот и последний понтонный мост отслужил 15 лет.



"А на этот остров очень сложно попасть. Вот сейчас особенно нашим крестьянам-сенокосникам. Наполовину люди, наверное, скот убавили. Потому что дорого обходится. Попробуй сейчас туда поехать, накосить, привезти". Житель с. Коктас Владимир Кузьмин

В прошлом году на том берегу запасались сеном и владельцы личных подворий, и крестьянские хозяйства. И это при том, что тогда была сильная засуха. Нынешним летом травы там более чем достаточно. Но до нее не добраться.

"Акимат его латает, но латать старые дыры – это же невозможно. Проблема у людей – боятся остаться без сена. Чем кормить зимой скотину? В деревне это нет никакой работы, абсолютно. Все живут за счет подсобного хозяйства: либо огород, либо скотина". Жительница с. Коктас Марина Смирнова

Еще одна проблема в том, что на другом берегу находится электрическая подстанция и линии электропередачи. Поэтому люди боятся остаться еще и без света в случае аварии. А если произойдет пожар, доступа для техники попросту нет.

По словам Смирновой, нужно поставить более надежную, постоянную конструкцию, чтобы к ней был доступ и у людей, и у пожарных.

Успокаивать сельчан в Коктас приехал аким сельского округа. По его словам, спасти затонувший мост не удалось. Но власти все равно намерены вытянуть его и отремонтировать. В противном случае обещают организовать переправу на паромах. Ведь никакого строительства в этом году точно не будет.



"На сегодняшний день, получается, у нас конкурс объявлен. 19 июля будут итоги, и мы определим подрядную организацию и начнем проектирование. После завершения данного проектирования мы будем подавать бюджетную заявку на финансирование и реализацию данного проекта". Аким сельского округа им. К. Камзина Амангельды Рустемов

На проектирование выделили 4,5 млн тенге. Сколько понадобится на сам мост, еще неизвестно. Но строить его начнут не раньше следующего года.

Ранее сообщалось, скандал разгорелся в Шымкенте из-за фермы, на которой забивали ослов.