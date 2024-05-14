Скандал разгорелся в Шымкенте из-за фермы, на которой забивали ослов

Трупы ослов и лужи крови в микрорайоне Курсай напугали жителей Шымкента. Выяснилось, что владелец фермы решил разводить животных и часть из них отправил на забой.

Недовольные этим местные жители пожаловались на фермера в ветеринарную инспекцию и его оштрафовали.



На ферму, где разделывают ослов, местные жители пожаловались Батыру Арыстанову – би Туранского района Шымкента. Узнав об этом, он приехал на место происшествия и снял ужасающую картину на видео. По его словам, на ферме царит полная антисанитария и животных кормят пищевыми отходами. Кроме того, он обнаружил здесь туши мертвых ослов и лужи крови. Батыр Арыстанов предполагает, что ослятину могли поставлять в городские кафе и рестораны.

"Ко мне с жалобой обратились местные жители. По их словам, в микрорайоне увеличилось количество ослов, появился неприятный запах. Поскольку в субботу было уже поздно, в воскресенье я сюда приехал с коллегой и ветеринаром. По дороге мы насчитали примерно 130 ослов, были ослы и с жеребятами. Если пойти дальше, там есть ферма. Дверь фермы была закрыта, но снаружи стояла машина. Там мы увидели холодильную машину", – рассказал Батыр Арыстанов корреспонденту Zakon.kz.





По его словам, о ферме они узнали 12 мая. В тот же день он вызвал на место ветеринарную инспекцию.

"Мы обратились в ветеринарную инспекцию, а также позвонили в "102". Но инспекция не приехала, мол они не в городе, у них был предлог не приезжать сюда. Если бы они именно 12 мая приехали, то обнаружили бы доказательства незаконной деятельности этой фермы. Для чего этой ферме нужна холодильная машина и почему там туши ослов лежали?" – задается вопросом Батыр Арыстанов.

Сотрудники территориальной ветинспекции сообщили, что сейчас на ферме идет проверка. По их данным, мясо забитого осла не было реализовано и этот процесс находится под строгим контролем. Ответственные лица также заверили, что было забито четыре осла и владелец фермы решил закопать их на территории пастбища.

"В настоящее время инспекция проводит соответствующий ветеринарно-санитарный контроль указанного места. Кроме того, здесь был факт забоя животных. А это место не обозначено как скотобойня. Убой животного производится в установленном месте после получения ветеринарно-санитарного заключения", – рассказал руководитель отдела ветеринарной инспекции Шымкента Сырым Карабек.

Скандал также прокомментировали в городском акимате. В пресс-службе управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента заверили, что владелец фермы 12 мая зарезал четырех павших ослов и решил закопать их на территории пастбища.

"Со стороны территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК по городу Шымкенту рассматривается вопрос о наложении на владельца фермы административного взыскания в соответствии со статьей 406 Кодекса об административных нарушениях", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что данная ферма была сдана в аренду бизнесмену, там он держал около 100 ослов. Сотрудников акимата владелец фермы заверил, что разводил животных с целью экспорта ослятины в Китай. Сейчас за нарушение правил благоустройства бизнесмена оштрафовали на 20 МРП – это около 75 тыс. тенге. Только вот такой исход жителей не удовлетворил. Они требуют, чтобы ферма прекратила свою работу.

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