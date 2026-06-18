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События

Ушел на дно вместе с "миллионами": затонувший мост в Павлодарской области возмутил Казнет

Мост рухнул, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 22:52 Фото: скриншот видео
Понтонный мост, который ранее отремонтировали за 34 млн тенге, вновь ушел под воду в Павлодарской области. По словам жителей села Аксуской сельской зоны, сейчас они не могут заниматься подготовкой кормов для скота, передает Zakon.kz.

Как сообщает 18 июня 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", в одном из павлодарских пабликов в Instagram опубликовали видео с места.

Автор указывает, что понтонный мост находится вблизи села Коктас Аксуской сельской зоны.

"Единственный перевал, мост, который в прошлом году ремонтировали, опять утонул. После разлива он лежит как лежал. Мы обращались к акиму, никаких мер он не принимает. Как мы будем зимовать в этом году, не знаем. Жители просят помощи, наш аким вообще бездействует, мы недовольны работой нашего акима", – говорит автор за кадром.

Понтонный мост через реку Белая установили еще в 2006 году. Используют его жители 4 сел для переправы на другой берег, где ведется заготовка кормов для скота. Также пользуются им сотрудники энергетической компании, обслуживающие высоковольтные линии электропередачи.

Вместе с тем в 2024 году проблемы с ним уже возникали. Тогда чиновники заверили, что на разработку ПСД по замене переправы деньги уже выделены. Весной 2026 года возникли проблемы вновь. Появились разрывы сварных швов и износ понтонных конструкций, а после разлива мост вовсе затонул.

"В связи с выявленными дефектами акиматом сельского округа направлено исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядную организацию выполнить гарантийные обязательства. По итогам рассмотрения дела стороны пришли к медиативному соглашению. ТОО "СтройЭталон" обязалось выполнить работы по восстановлению моста до 25 июля текущего года", – сообщили в акимате города Аксу.

Работы по восстановлению моста будут проведены в рамках договора по гарантийным обязательствам.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области затягивается строительство важнейшего моста в направлении России и Китая.

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Канат Болысбек
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