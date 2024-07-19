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Сельчане в Абайской области лишились единственного моста

Сельчане в Абайской области лишились единственного моста, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:30 Фото: pixabay
В Абайской области паводок разрушил единственный мост, соединявший районный центр Кокпекты и село Тассай. Местные власти пообещали жителям, что построят его заново. Но работы еще даже не начались, сообщает Zakon.kz.

Сейчас автомобили передвигаются по временному переезду, который не вызывает доверия у местных жителей.

"Дело идет к зиме, если переезд заметет или размоет, то мы не сможем никуда выехать, к нам не попадет та же скорая, дрова в село не поступят. Начнут расти цены на уголь. Мы все очень переживаем". Катирен Байжуманов, житель с. Тассай

По словам представителей местной власти, сейчас специалисты только готовят проектно-сметную документацию. Пока неизвестна даже стоимость всех работ. Так что в зиму сельчане "войдут" с временным переездом.

В акимате изданию "24.kz" 19 июля уточнили, что он будет открыт в любую погоду.

"Зимой поставим туда дежурную технику, будем убирать снег, не допустим заносов. Мы создадим все условия, чтобы по временному переходу осуществлялось движение в любое время года. Что касается завышения цен на топливо, о чем говорят сельчане, мы его не допустим, у нас есть договоренности с предпринимателями".Марат Темиржанов, и. о. акима Кокпектинского района

Примечательно, что старый мост прослужил 12 лет.

13 июля сообщалось, что в селе Коктас сельского округа Канаша Камзина в Павлодарской области затонул понтонный мост. На место отправился аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов и рассказал о дальнейших планах. По его словам, для строительства нового понтонного моста выделены средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации (ПСД).

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