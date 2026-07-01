Река разрушила мост в Каскеленском ущелье Алматинской области
На появившемся в соцсетях видео автор говорит, что сейчас перейти через реку можно только пешком и по старому мосту, новый – обрушился.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области прокомментировали, что в результате сильных осадков, прошедших в горах, произошел резкий подъем уровня воды в реке.
"Из-за мощного течения был поврежден мост, расположенный на подъездной дороге к садоводческому обществу "Искра", находящемуся ориентировочно в 3 км от экопоста. Мост обеспечивал транспортное сообщение с территорией садоводческого общества, где расположено 16 жилых домов, в которых проживает около 30 человек. При этом мост и подъездной путь являются имуществом садоводческого общества и не находятся на балансе местного исполнительного органа", – говорится в комментарии.
На месте организовали оперативный штаб. Группировка сил и средств приведена в полную готовность для оперативного реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.
"Проводится оценка обстановки, принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности жителей и определению дальнейшего порядка восстановительных работ. Просим граждан сохранять спокойствие, воздержаться от поездок в данный район до стабилизации обстановки и доверять информации только из официальных источников. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных", – добавили в ДЧС.
В акимате Карасайского района сообщили, что подъездная дорога на территории садоводческого общества была построена в 2018-2019 годах собственными силами и за счет средств жителей.
Отметим, что из-за угрозы размыва в Алматинской области закрыли мост через реку Турген.