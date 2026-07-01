Река разрушила мост в Каскеленском ущелье Алматинской области

1 июля 2026 года в Каскеленском ущелье Алматинской области разбушевавшаяся после дождей река частично разрушила мост, который местные жители построили сами, сообщает Zakon.kz.

На появившемся в соцсетях видео автор говорит, что сейчас перейти через реку можно только пешком и по старому мосту, новый – обрушился.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области прокомментировали, что в результате сильных осадков, прошедших в горах, произошел резкий подъем уровня воды в реке.

"Из-за мощного течения был поврежден мост, расположенный на подъездной дороге к садоводческому обществу "Искра", находящемуся ориентировочно в 3 км от экопоста. Мост обеспечивал транспортное сообщение с территорией садоводческого общества, где расположено 16 жилых домов, в которых проживает около 30 человек. При этом мост и подъездной путь являются имуществом садоводческого общества и не находятся на балансе местного исполнительного органа", – говорится в комментарии.

На месте организовали оперативный штаб. Группировка сил и средств приведена в полную готовность для оперативного реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

"Проводится оценка обстановки, принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности жителей и определению дальнейшего порядка восстановительных работ. Просим граждан сохранять спокойствие, воздержаться от поездок в данный район до стабилизации обстановки и доверять информации только из официальных источников. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных", – добавили в ДЧС.

В акимате Карасайского района сообщили, что подъездная дорога на территории садоводческого общества была построена в 2018-2019 годах собственными силами и за счет средств жителей.

Отметим, что из-за угрозы размыва в Алматинской области закрыли мост через реку Турген.