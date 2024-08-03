В Алматы начал действовать новый тариф на проезд

С сегодняшнего дня, 3 августа 2024 года, в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте – в автобусах, метро и троллейбусах. Стоимость повысилась со 100 до 120 тенге, сообщает Zakon.kz.

О том, что в Алматы могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте и отменить оплату наличными, стало известно еще 1 июля 2024 года.

Тогда представители Управления городской мобильности города заявили, что подобное решение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.

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Сколько теперь составляет стоимость на проездные билеты:

месячный проездной билет – 9900 тенге;

студенческий месячный проездной билет – 4200 тенге;

школьный месячный проездной билет – 2 тыс. тенге;

пенсионный месячный проездной билет – 3 тыс. тенге.

Кроме того, теперь нет возможности оплаты проезда наличными средствами.

В городском акимате подчеркивают, что данная мера продиктована в первую очередь необходимостью обеспечения безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.

Жители и гости могут оплатить проезд:

через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов;

посредством SMS c мобильного телефона;

через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

Цена проезда в общественном транспорте изменилась и в Астане. Но там стоимость подорожала с 1 августа. Теперь нужно платить 110 тенге.