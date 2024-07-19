Страшно красиво: рыбаки показали лазурные воды Балхаша
В одном из пабликов Instagram появилось видео, снятое рыбаками. Они показали бушующие лазурные воды Балхаша, надвигающуюся бурю и богатый улов: десятки змееголовов и сомов.
Балхаш – бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана. Оно второе по величине непересыхающее соленое озеро (после Каспийского моря) и 14-е в списке крупнейших озер мира. Озеро расположено сразу в четырех областях: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской.
Комментаторы отмечают его красоту, уникальный цвет и то, что он обмелел.
- Очень люблю Балхаш. Это потрясающее озеро.
- Воды Балхаша реально уникального цвета (бело-голубые и непрозрачные), чисты и теплы. Просто наслаждение купаться.
- Красиво, но сильно обмелел.
- Как страшно.
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 26 апреля 2024 года объяснили, почему уровень воды резко поднялся в озере Балхаш. Подробнее читайте здесь.