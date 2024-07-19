Страшно красиво: рыбаки показали лазурные воды Балхаша

Рыбаки поделились видео с бушующего озера Балхаш. Пользователи посчитали его воды безумно красивыми, но в то же время опасными, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, снятое рыбаками. Они показали бушующие лазурные воды Балхаша, надвигающуюся бурю и богатый улов: десятки змееголовов и сомов.

Балхаш – бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана. Оно второе по величине непересыхающее соленое озеро (после Каспийского моря) и 14-е в списке крупнейших озер мира. Озеро расположено сразу в четырех областях: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской.

Комментаторы отмечают его красоту, уникальный цвет и то, что он обмелел.

Очень люблю Балхаш. Это потрясающее озеро.

Воды Балхаша реально уникального цвета (бело-голубые и непрозрачные), чисты и теплы. Просто наслаждение купаться.

Красиво, но сильно обмелел.

Как страшно.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 26 апреля 2024 года объяснили, почему уровень воды резко поднялся в озере Балхаш. Подробнее читайте здесь.