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Страшно красиво: рыбаки показали лазурные воды Балхаша

Страшно красиво: рыбаки показали лазурные воды Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:02 Фото: pixabay
Рыбаки поделились видео с бушующего озера Балхаш. Пользователи посчитали его воды безумно красивыми, но в то же время опасными, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, снятое рыбаками. Они показали бушующие лазурные воды Балхаша, надвигающуюся бурю и богатый улов: десятки змееголовов и сомов.

Балхаш – бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана. Оно второе по величине непересыхающее соленое озеро (после Каспийского моря) и 14-е в списке крупнейших озер мира. Озеро расположено сразу в четырех областях: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской.

Комментаторы отмечают его красоту, уникальный цвет и то, что он обмелел.

  • Очень люблю Балхаш. Это потрясающее озеро.
  • Воды Балхаша реально уникального цвета (бело-голубые и непрозрачные), чисты и теплы. Просто наслаждение купаться.
  • Красиво, но сильно обмелел.
  • Как страшно.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана 26 апреля 2024 года объяснили, почему уровень воды резко поднялся в озере Балхаш. Подробнее читайте здесь.

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