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Законодательство РК

Два рыбака застряли на Балхаше из-за неисправности лодки

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 00:48 Фото: скриншот видео
В 22 км от берега, в северо-восточном направлении, на озере Балхаш из-за неисправности лодки не могли самостоятельно добраться до берега двое рыбаков, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, по указанным координатам выехали спасатели Оперативного спасательного отряда.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, спасенные рыбаки были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли двух маленьких детей в Астане.

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МЧС РК Балхаш Карагандинская область 2024 год Рыболовство Спасатели
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