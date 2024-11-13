Два рыбака застряли на Балхаше из-за неисправности лодки

Фото: скриншот видео

В 22 км от берега, в северо-восточном направлении, на озере Балхаш из-за неисправности лодки не могли самостоятельно добраться до берега двое рыбаков, сообщает Zakon.kz.

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