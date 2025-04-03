В Кызылорде осудили главных фигурантов дела о секс-рабстве школьницы

В ювенальном суде Кызылорды с января 2025 года шло главное судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней. На скамье подсудимых девять человек, в том числе несовершеннолетние, и сегодня они получили свои сроки заключения, передает Zakon.kz.

Слушания проходили в закрытом режиме. Обвиняемые получили от 4 лет 8 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц по обвинению по ст. 194 УК РК (вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), ст. 110 УК РК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 134 УК РК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).

"Вина подсудимых доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через мессенджер WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей. Приговором суда несовершеннолетним М .Н., А. Ж., Қ. Д. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Б. А. наказан лишением свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Т. Ұ. и Қ. А. признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Т. А., Б. А. и Т. Д. признаны виновными по совокупности уголовных правонарушений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому", – прокомментировал администратор специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области Даурен Таиров.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября 2024 года на фоне этого скандала в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

19 сентября 2024 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов.

11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.

13 декабря 2024 года вынесли второй приговор по этому делу.

24 декабря 2024 года вынесли третий приговор, еще одну фигурантку по этому делу осудили на 4 года и 6 месяцев.

26 декабря 2024 года был вынесен четвертый приговор по этому делу.