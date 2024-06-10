В Астане строитель частных домов взял с клиенток более 135 млн тенге и угодил за решетку

Астанчанина приговорили к шести годам за крупные мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынесли 7 июня 2024 года в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Судом установлено, что подсудимый с августа 2020 по декабрь 2021 года при строительстве частного дома обманом присвоил деньги потерпевшей на общую сумму более 79,5 млн тенге. Аналогичным образом, с января по декабрь 2021 года, похитил деньги другой потерпевшей на общую сумму 56 млн тенге.

В суде мужчина вину не признал и просил его оправдать, ссылаясь на наличие в его действиях гражданско-правовых отношений. Причиненный ущерб он не возместил.

"Приговором суда Ж. признан виновным в совершении мошенничества, совершенного неоднократно в особо крупном размере, и осужден к шести годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с подсудимого взысканы суммы причиненного материального ущерба", – говорится в сообщении Межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, как казахстанка добровольно перевела мошенникам 750 тыс. тенге.