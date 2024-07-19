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Все зарегистрированные случаи холеры в Казахстане были завезены из Индии

Холера , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:49 Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова 19 июля на брифинге в СЦК сообщила, что за этот год было зарегистрировано три случая холеры, которые завезли граждане соседних стран из Индии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в Казахстане за последние 10 лет не зарегистрировано местных случаев холеры. Однако ежегодно регистрируются завозные.

"В текущем году у нас зарегистрировано три завозных случая холеры из Индии гражданами Российской Федерации и Кыргызстана при туристической поездке в Индию. Санитарно-эпидемиологическая служба, по ее словам, провела противоэпидемические профилактические, дезинфекционные мероприятия воздушного судна, проведена разъяснительная работа с контактными, пассажирами и работниками аэропорта", – дополнила спикер.

Она отметила, что были обследованы 594 контактных лица.

"Из них 104 близких контактных прошли антибиотикопрофилактику. Принятые меры позволили нам не допустить заболевания среди контактных лиц. В этой связи при выезде в эндемичные по холере страны гражданам необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья бутилированную воду, при ухудшении состояния здоровья обязательно обращаться к врачу", – озвучила Зауре Ахметова.

5 апреля на борту самолета, прилетевшего из Дели (Индия) в Алматы, выявили женщину с подозрением на холеру.

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