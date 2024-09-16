Борьба с "черным рынком" воды: Асканат Кадыров освобожден от должности директора филиала "Казводхоза"

Ряд лиц освобождены от должности и привлечены к ответственности по итогам аудита Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана. Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.

"По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона". Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области. Было выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов и нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.

"Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК. Эта работа проводится для борьбы с так называемым "черным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах". Пресс-служба МВРИ РК

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства, борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена.

"Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица – привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", – отметили он.

Материал по теме О борьбе с черным рынком воды рассказал Нуржигитов

7 июня 2024 года стало известно, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере.