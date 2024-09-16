Борьба с "черным рынком" воды: Асканат Кадыров освобожден от должности директора филиала "Казводхоза"
В частности, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.
"По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона".Пресс-служба МВРИ РК
В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области. Было выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов и нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.
"Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК. Эта работа проводится для борьбы с так называемым "черным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах".Пресс-служба МВРИ РК
Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства, борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена.
"Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица – привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", – отметили он.
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7 июня 2024 года стало известно, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере.