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Законодательство РК

Борьба с "черным рынком" воды: Асканат Кадыров освобожден от должности директора филиала "Казводхоза"

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:55 Фото: primeminister.kz
Ряд лиц освобождены от должности и привлечены к ответственности по итогам аудита Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана. Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков.

"По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона".Пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области. Было выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов и нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.

"Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита переданы в Генеральную прокуратуру РК. Эта работа проводится для борьбы с так называемым "черным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах".Пресс-служба МВРИ РК

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства, борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена.

"Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица – привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", – отметили он.

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7 июня 2024 года стало известно, что Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере.

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