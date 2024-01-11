В "Казводхозе" проведут проверку

Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП "Казводхоз", сообщает Zakon.kz.

Директор департамента аудита Галымжан Молдаш рассказал, что проверку запланировали на конец февраля.



Также в рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний Высшей аудиторской палаты по ранее проведенным аудиторским мероприятиям.

Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита, министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод".

"Главная цель аудита – прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли, в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов Парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения", – отметил Галымжан Молдаш.

20 декабря 2023 года глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса назвала неустойчивым финансовое положение "Казводхоза".

Ранее стало известно, что Казахстан теряет половину воды из-за изношенной инфраструктуры.