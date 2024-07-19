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Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 18:17 Фото: pixabay
20 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 30 июля. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет в период с 10 по 15 августа.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), студенты желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

Стоит отметить, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ 2025 года и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.

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13 июля 2024 года в Казахстане стартовал прием заявлений на получение образовательных грантов.

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