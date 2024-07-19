Стало известно, кто в Алматы будет больше платить за воду и теплоснабжение

О введении социальных норм потребления воды, тепла и электроэнергии в Алматы рассказала 19 июля руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в 2024 году в Казахстане планируют внедрить социальные нормы потребления коммунальных ресурсов. Инициатива касается трех ключевых коммунальных услуг: водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.



Асель Буденеева на брифинге в РСК отметила, что эти нормы направлены на установление повышенных тарифов в зависимости от объема потребления услуг водоснабжения и теплоснабжения по принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь".

"Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ, приборизацию и др.", – сказала она.

В сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом:

Первая группа – потребление до 3 кубометров – применяется действующий тариф.

Вторая группа – потребление от 3 до 5 кубометров, тариф будет выше на 20% от действующего.

Третья группа – 5-10 кубометров, тариф выше на 50%.

Четвертая группа – свыше 10 кубометров, применяется двойной тариф.

В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на одного абонента.

Первая группа – до 100 кв. м, применяется утвержденный тариф.

Вторая группа – от 100 до 200 кв. м, тариф выше на 10% от утвержденного.

Третья группа – свыше 200 кв. м, будут применять среднеотпускной тариф.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2024 года маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.