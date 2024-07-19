Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно, кто в Алматы будет больше платить за воду и теплоснабжение

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 19:19 Фото: Zakon.kz
О введении социальных норм потребления воды, тепла и электроэнергии в Алматы рассказала 19 июля руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в 2024 году в Казахстане планируют внедрить социальные нормы потребления коммунальных ресурсов. Инициатива касается трех ключевых коммунальных услуг: водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

Асель Буденеева на брифинге в РСК отметила, что эти нормы направлены на установление повышенных тарифов в зависимости от объема потребления услуг водоснабжения и теплоснабжения по принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь".

"Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ, приборизацию и др.", – сказала она.

В сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом:

  • Первая группа – потребление до 3 кубометров – применяется действующий тариф.
  • Вторая группа – потребление от 3 до 5 кубометров, тариф будет выше на 20% от действующего.
  • Третья группа – 5-10 кубометров, тариф выше на 50%.
  • Четвертая группа – свыше 10 кубометров, применяется двойной тариф.

В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на одного абонента.

  • Первая группа – до 100 кв. м, применяется утвержденный тариф.
  • Вторая группа – от 100 до 200 кв. м, тариф выше на 10% от утвержденного.
  • Третья группа – свыше 200 кв. м, будут применять среднеотпускной тариф.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2024 года маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы. 

Читайте также

Логово змей около Каспия: эксперт объяснил их скопление
Логово змей около Каспия: эксперт объяснил их скопление
Актау на одну ночь останется без воды
Актау на одну ночь останется без воды
Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
Диана Абдуллаева
Алматы 2024 год Водоснабжение Тарифы Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: