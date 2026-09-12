Казахстанцев предупредили о фейке про раздачу миллиона квартир

В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК предупредили казахстанцев о распространяющемся в социальных сетях фейке, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик о якобы готовящемся бесплатном предоставлении миллиона квартир казахстанцам активно распространяется в интернете. Специалисты Центра по борьбе с дезинформацией предупреждают, что это фейк.

"Центр по борьбе с дезинформацией на протяжении длительного периода фиксирует повторяющийся сценарий: реальные кадры выступлений высокопоставленных лиц используются для создания вымышленных заявлений и придания им видимости официальной информации", – объяснили специалисты.

Эксперты отмечают, что используется уже неоднократно применявшийся прием: достоверные видеокадры и узнаваемые голоса становятся основой для сообщения, которого в действительности не было. Это позволяет создать у аудитории ложное впечатление, будто информация исходит непосредственно от государственных органов или первых лиц страны.

При появлении подобных сообщений важно прежде всего проверить, действительно ли соответствующее заявление было сделано, и обратиться к первоисточнику полной видеозаписи выступления, а не к отдельному смонтированному фрагменту.

Ранее в социальных сетях появилась ложная информация о том, что в Казахстане намерены ввести налог 5% на вознаграждения по банковским депозитам населения.