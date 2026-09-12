#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Общество

Казахстанцев предупредили о фейке про раздачу миллиона квартир

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 08:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК предупредили казахстанцев о распространяющемся в социальных сетях фейке, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик о якобы готовящемся бесплатном предоставлении миллиона квартир казахстанцам активно распространяется в интернете. Специалисты Центра по борьбе с дезинформацией предупреждают, что это фейк.

"Центр по борьбе с дезинформацией на протяжении длительного периода фиксирует повторяющийся сценарий: реальные кадры выступлений высокопоставленных лиц используются для создания вымышленных заявлений и придания им видимости официальной информации", – объяснили специалисты.

Эксперты отмечают, что используется уже неоднократно применявшийся прием: достоверные видеокадры и узнаваемые голоса становятся основой для сообщения, которого в действительности не было. Это позволяет создать у аудитории ложное впечатление, будто информация исходит непосредственно от государственных органов или первых лиц страны.

При появлении подобных сообщений важно прежде всего проверить, действительно ли соответствующее заявление было сделано, и обратиться к первоисточнику полной видеозаписи выступления, а не к отдельному смонтированному фрагменту.

Ранее в социальных сетях появилась ложная информация о том, что в Казахстане намерены ввести налог 5% на вознаграждения по банковским депозитам населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
18:18, 13 августа 2026
Силовиков в Казахстане нельзя будет увольнять до февраля 2027 года – фейк
коллаж
13:42, 22 августа 2025
Технология создания и распространения фейков: от первой идеи до массового вброса
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
15:06, 10 января 2026
"Списание кредитов в банках второго уровня" – об очередном фейке предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
08:18, Сегодня
Гейджи рассказал, почему отказался от дорогого подарка Царукяна
Франсис Нганну с флагом Камеруна
07:57, Сегодня
Дэна Уайт назвал бойца UFC, кому он желал поражения
Александр Усик с медалью
07:23, Сегодня
Усик назвал сложнейшего соперника в карьере
Карен Хачанов и Александр Зверев в полуфинале US Open
06:59, Сегодня
Хачанов прокомментировал поражение Звереву в полуфинале US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: