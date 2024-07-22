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Сколько будут стоить проездные в Астане

Сколько будут стоить проездные в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 13:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
После повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Астане в августе цена на проездные длительного пользования – месячный, трехмесячный, а также суточные проездные не изменится, сообщает Zakon.kz.

Как пишет City Transportation Systems, если будут изменения, то пассажиров непременно оповестят заранее.

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Месячные проездные:

  • "Город" – 7500 тенге;
  • "Город + пригород" – 9500 тенге;
  • "Трехмесячный проездной. Город" – 20 тыс. тенге (только для физлиц).

Суточные проездные:

  • 1 сутки – 500 тенге;
  • 3 суток – 1500 тенге;
  • 5 суток – 2000 тенге;
  • 15 суток – 4000 тенге.

Важно: (суточные проездные активируются с момента первой валидации).

Поездки с пересадками:

  • "15 поездок с пересадками" – 2 тыс. тенге (1 пересадка в течение 60 минут);
  • "30 поездок с пересадками" – 4 тыс. тенге (1 пересадка в течение 60 минут).

В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге.

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