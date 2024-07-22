Сколько будут стоить проездные в Астане

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Астане в августе цена на проездные длительного пользования – месячный, трехмесячный, а также суточные проездные не изменится, сообщает Zakon.kz.

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