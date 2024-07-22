Проезд в автобусах Астаны подорожает c 1 августа

В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге. Об этом стало известно из сообщения столичного акимата за 22 июля 2024 года, передает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года. Ранее проект постановления был вынесен на публичные обсуждения на портале "Открытые НПА".



При этом стоить отметить, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года.

Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Также эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста;

многодетные матери;

многодетные семьи;

инвалиды;

дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей);

жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном законом Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

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Несколько дней ранее, 19 июля 2024 года, маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы.