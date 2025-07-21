Льготный въезд в парк "Бурабай": кого пропустят бесплатно
Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с интересной и полезной информацией. Так, специалисты рассказали, кто освобождается от платы и как проехать на электромобиле в заповедную зону, сообщает Zakon.kz.
Известно, что владельцы электромобилей освобождаются от оплаты за въезд на территорию парка. Однако есть одно но: важно учитывать технические особенности системы.
"По поводу электромобилей – да, они проезжают бесплатно. Но камера не распознает тип двигателя. Поэтому для бесплатного проезда необходимо выйти из авто, подойти к терминалу и нажать кнопку вызова оператора. После соединения объяснить ситуацию – и вас пропустят бесплатно", – пояснили в администрации.
Если возник вопрос – можно напрямую обратиться к сотрудникам и получить консультацию или помощь. Кроме того, на всех КПП установлены кнопки связи с оператором как на въезде, так и на выезде.
Кто еще освобождается от оплаты за въезд
Согласно действующим правилам, бесплатно на территорию парка могут заезжать:
- пенсионеры;
- лица с ограниченными возможностями;
- ветераны ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- жители, постоянно проживающие в границах и охранной зоне парка;
- служебный спецтранспорт;
- электромобили.
В заключительной части администрация призывала всех гостей уважительно относиться к правилам посещения и беречь природу.
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