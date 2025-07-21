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Общество

Льготный въезд в парк "Бурабай": кого пропустят бесплатно

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 17:28 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с интересной и полезной информацией. Так, специалисты рассказали, кто освобождается от платы и как проехать на электромобиле в заповедную зону, сообщает Zakon.kz.

Известно, что владельцы электромобилей освобождаются от оплаты за въезд на территорию парка. Однако есть одно но: важно учитывать технические особенности системы.

"По поводу электромобилей – да, они проезжают бесплатно. Но камера не распознает тип двигателя. Поэтому для бесплатного проезда необходимо выйти из авто, подойти к терминалу и нажать кнопку вызова оператора. После соединения объяснить ситуацию – и вас пропустят бесплатно", – пояснили в администрации.

Если возник вопрос – можно напрямую обратиться к сотрудникам и получить консультацию или помощь. Кроме того, на всех КПП установлены кнопки связи с оператором как на въезде, так и на выезде.

Кто еще освобождается от оплаты за въезд

Согласно действующим правилам, бесплатно на территорию парка могут заезжать:

  • пенсионеры;
  • лица с ограниченными возможностями;
  • ветераны ВОВ и приравненные к ним;
  • участники боевых действий;
  • жители, постоянно проживающие в границах и охранной зоне парка;
  • служебный спецтранспорт;
  • электромобили.

В заключительной части администрация призывала всех гостей уважительно относиться к правилам посещения и беречь природу.

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Ранее стало известно, что в нацпарке закрыт доступ к уникальному природному памятнику – скале Жумбактас.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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