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35-градусная жара идет в Алматы

35-градусная жара идет в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:22 Фото: pxhere
Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 23, 24 и 25 июля 2024 года. По данным специалистов РГП "Казгидромет", несмотря на дожди с грозами в крупнейших городах страны прогнозируют жару, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 23 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.
  • 24 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.

Алматы

  • 23 июля: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 32-34 тепла.
  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
  • 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

Шымкент

  • 23 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.
  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.

Ранее метеорологи предупредили, что осадки в ближайшие три дня в Казахстане распределятся неравномерно – часть страны ждут ливни, часть – жара до +43℃.

Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Алматы Шымкент 2024 год Жара
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