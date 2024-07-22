35-градусная жара идет в Алматы

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Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 23, 24 и 25 июля 2024 года. По данным специалистов РГП "Казгидромет", несмотря на дожди с грозами в крупнейших городах страны прогнозируют жару, сообщает Zakon.kz.

Астана 23 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.

24 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.

25 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла. Алматы 23 июля: переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 32-34 тепла.

24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов. Шымкент 23 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 35-37 тепла.

24 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.

25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов. Ранее метеорологи предупредили, что осадки в ближайшие три дня в Казахстане распределятся неравномерно – часть страны ждут ливни, часть – жара до +43℃.

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