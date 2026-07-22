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Общество

Передышка заканчивается: в Алматы и Шымкент снова идет жара, в Астане задержатся дожди

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:35 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды для Алматы, Астаны и Шымкента на 23, 24 и 25 июля 2026 года. Дожди задержатся лишь в столице Казахстана, в двух других крупнейших городах страны вновь начнет усиливаться жара, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 23 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
  • 24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер поднимется до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 25 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

Алматы

  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
  • 25 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Шымкент

  • 23 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.

Тем временем 21 июля 2026 года на село Конырозек в Павлодарской области обрушился разрушительный ураган с дождем. Сильный ветер, который местные жители приняли за смерч, сорвал крыши с домов, снес заборные ограждения и оставил населенный пункт без света.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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