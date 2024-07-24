Выполнять законные требования сотрудников госорганов призвали жителей Атырау

В Атырау 24 июля 2024 года под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет плановое антитеррористическое учение. В связи с этим Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением, сообщает Zakon.kz.

Целью учения является практическая отработка учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, с элементами спуска на воду катеров специальных подразделений государственных органов задействованных в проведении антитеррористической операции для пресечения актов терроризма на морском судне в условиях Урало-Каспийского канала.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения". Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом

17 июля 2024 года в Мангистауской области состоялась торжественная церемония закрытия оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024". В ней приняли участие главы делегаций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты.