Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выполнять законные требования сотрудников госорганов призвали жителей Атырау

Выполнять законные требования сотрудников госорганов призвали жителей Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:39 Фото: akorda.kz
В Атырау 24 июля 2024 года под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет плановое антитеррористическое учение. В связи с этим Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом выступил с обращением, сообщает Zakon.kz.

Целью учения является практическая отработка учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, с элементами спуска на воду катеров специальных подразделений государственных органов задействованных в проведении антитеррористической операции для пресечения актов терроризма на морском судне в условиях Урало-Каспийского канала.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом

17 июля 2024 года в Мангистауской области состоялась торжественная церемония закрытия оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024". В ней приняли участие главы делегаций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты.

Читайте также

Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана
Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Минздрав хочет вернуть доверие казахстанцев
Минздрав хочет вернуть доверие казахстанцев
Динара Халдарова
Атырау 2024 год Спецоперации Спецоперации Учения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании несмотря на упреки свекрови
Жена Нуртаса до сих пор не вернулась домой из Испании, несмотря на упреки свекрови
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Жена осужденного Мейржана Туребаева сделала неожиданное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: