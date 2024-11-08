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Законодательство РК

Казахстанцев призвали выполнять законные требования властей на Каспии

Военная служба, военнослужащие, военные учения, военно-морской флот, военно-морские силы, военный флот, морской флот, военные моряки, военно-морские специалисты, учения военно-морских сил РК, военно-морское судно, военный корабль , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 13:26 Фото: Министерство обороны РК
На Каспийском море под эгидой Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом пройдет антитеррористическое учение. В связи с этим к казахстанцам обратились с призывом, сообщает Zakon.kz.

В оперштабе уточнили, что проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления планируется сегодня, 8 ноября 2024 года, "в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км) на морском судне с применением авиации".

"В яхт-клубе "Бриз" будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Морской оперативный штаб по борьбе с терроризмом

6 ноября 2024 года жителей Улытауской области попросили отнестись с пониманием к антитеррористическим учениям.

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