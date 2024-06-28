Дожди с грозами и спад жары: прогноз "Казгидромета" на конец июня и первый день июля

Корреспондент Zakon.kz обратился к специалистам РГП "Казгидромет", чтобы узнать, какой будет погода в стране в ближайшие трое суток – с 29 июня по 1 июля 2024 года.

Согласно прогнозу, по Казахстану в последние дни июня и в первый день июля ожидаются дожди.

"Синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги, с которым пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны – сильные дожди. Ожидаются также град, шквал и усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Также прогнозируется постепенный спад жары в Казахстане:

на севере и в центре – до +18+28°С,

на востоке – до +20+35°С,

на юге – до +23+33°С,

на юго-востоке – до +16+33°С,

на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается.

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