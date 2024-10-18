Ночные заморозки достигнут -7°С в двух областях Казахстана

У специалистов РГП "Казгидромет" корреспондент Zakon.kz узнал, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящую субботу, 19 октября 2024 года.

Согласно прогнозу, ночью в Алматинской и Жетысуской областях сохранятся заморозки -1-7°С .

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе, востоке республики пройдут осадки, на западе – в виде дождя, на востоке – в виде смешанных осадков (дождь, снег), на западе прогнозируются сильные дожди, на юго-западе – гроза. По стране ночью и утром ожидаются туманы, на западе, юго-востоке – усиление ветра". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, на большей части территории Казахстана погода будет без осадков.

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