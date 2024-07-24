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19 млрд тенге должны алиментщики в Казахстане

19 млрд тенге должны алиментщики в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 14:53 Фото: pxhere
На 1 июля 2024 года долг 253 тысяч недобросовестных родителей перед 367 тысячами детей в Казахстане достиг 19 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Неуплату должники оправдывают отсутствием работы. И, действительно, большинство из них официально не трудоустроены, а некоторые не стремятся к этому, констатируют в Генеральной прокуратуре РК.

"На самом деле современные источники заработка, службы такси и доставки (Яндекс, Wolt, Glovo, Indriver) позволяют должникам получать доходы без трудового договора. Социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube) тоже могут приносить хороший доход. К примеру, владельцы аккаунтов с большим количеством подписчиков зарабатывают на рекламе". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В ведомстве добавили, что недобросовестные должники с целью уклонения от исполнения обязательств по содержанию детей скрывают такие доходы, деньги хранят на электронных кошельках.

Сейчас практически все сферы услуг перешли на электронные методы оплаты. В 2023 году доля безналичных операций в Казахстане составляла 86,2%, объем транзакций – 142,6 трлн тенге. Доходы (официальные и неофициальные) поступают на карт-счета.

В целях защиты интересов детей органы прокуратуры в пределах своих полномочий принимают меры по выявлению таких скрытых заработков и привлечению должников к установленной законом ответственности.

Столичная прокуратура выявила 170 злостных "алиментщиков", которые скрывали на электронных кошельках свои деньги на сумму более 350 млн тенге.

По фактам уклонения от уплаты алиментов (ст. 139 УК) начато 30 досудебных расследований, после чего была погашена задолженность на 45 млн тенге.

По результатам рассмотрения уголовных дел 7 должников приговорены к ограничению свободы и общественным работам. Два дела прекращены за примирением, еще 20 дел расследуются полицией, одно рассматривается судом.

В целом, с начала года мерами прокурорского надзора защищены права 15,5 тысячи детей, судоисполнители взыскали в их пользу более 2,3 млрд тенге долгов по алиментам.

К уголовной и административной ответственности привлечены 1,7 тысячи должников, уклонявшихся от уплаты алиментов.

На 1 июля 2024 года сумма задолженности казахстанцев своим детям составляла 13 млрд тенге.

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