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Досаев: Пробивку проспекта Абая в Алматы закончат в ноябре

Досаев: Пробивку проспекта Абая в Алматы закончат в ноябре, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
До конца ноября планируется завершить пробивку проспекта Абая от улицы Строительной до границы города Алматы, сообщает Zakon.kz.

По пробивке улиц Толе би и Жубанова на сегодня продолжается вынос инженерных сетей и выкуп земельных участков, рассказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района.

В районе проводится текущий ремонт 50 тыс. кв. м дорог на 110 улицах, а до конца ноября запланировано еще 20 тыс. кв. м на 150 улицах. Средний ремонт охватит 22 улицы общей протяженностью 13 км.

"В целях сокращения интервалов с начала года на 10 маршрутах обновлены 150 автобусов. Для комфорта жителей установлены 12 новых остановочных павильонов, а до конца года планируется установить еще 5 остановок в тех местах, где их ранее не было", – подчеркнул глава города.

Ранее в Алматы перекрыли движение на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова.

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