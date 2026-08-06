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События

Более 16 тысяч штрафов и спецстоянки: в Алматы жестко взялись за грузовой транспорт

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 13:04 Фото: unsplash
В Алматы усилен контроль за техническим состоянием грузового транспорта. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Так, по данным ведомства за 6 августа 2026 года, в городе зарегистрировано более 48 тыс. грузовых автомобилей. Только за семь месяцев к административной ответственности привлечены свыше 16 тыс. водителей грузового транспорта.

Кроме того, полицейские выявили 1 033 факта управления технически неисправными автомобилями.

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"Еще 229 водителей привлечены к ответственности за превышение допустимых норм содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. На специализированную стоянку помещены 42 грузовых автомобиля".Пресс-служба ДП Алматы

В дополнительной части сказано, что с середины июля специализированная мобильная группа выявила 428 нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а 21 грузовой автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев уточняет, что каждый грузовой автомобиль, выходящий на линию, должен соответствовать требованиям безопасности и экологическим нормативам.

"Неисправная тормозная система, изношенные шины, чрезмерная дымность выхлопа – это реальные факторы риска, способные привести к тяжелым последствиям. Контроль будет продолжен".Абдинур Тасыбаев

27 июля сообщалось, что в городе также усилен контроль за незаконным сливом жидких бытовых отходов. Основанием для проверок становятся записи с камер, сообщения жителей и результаты мониторинга.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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