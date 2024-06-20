В Алматы началась охота за нарушителями тишины

Сотрудники Департамента полиции Алматы предупреждают о недопущении использования "шумных глушителей" на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ДП следует, что в мегаполисе усилен контроль над эксплуатацией транспорта с прямотоками, резонаторами, установленными на глушителях.

"Движение этих транспортных средств, а зачастую и агрессивное, как правило, всегда сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой граждан. Практика свидетельствует, чаще всего такие нарушения допускаются водителями мопедов и мотоциклов и они особенно активны в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города. В этой связи личный состав строевых подразделений ориентирован на выявление и задержание такого рода транспорта и принятие мер в соответствии с законодательством", – информировал начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Кроме того, в таких ситуациях применимы меры воздействия по факту нарушения тишины.

В ДП Алматы подчеркнули, что данные рейдовые мероприятия будут продолжены на постоянной основе.

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